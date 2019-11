Passeggiate a Catania tra giochi e leggende

Il tour adatto per grandi e piccini è una caccia al tesoro tra i monumenti di Catania. Il percorso inizierà alle ore 10 dal castello Ursino, si proseguirà quindi per: piazza Mazzini, piazza Duomo, Piazza Università , piazza Stesicoro , la Posta e la Villa Bellini. La guida spiegherà e parlerà dei monumenti, dei simboli , delle leggende. Verrà fornita una scheda con delle semplici domande a cui i piccoli visitatori dovranno rispondere. Al termine ai bambini che avranno ottenuto i migliori risultati verrà dato un premio. Cultura e divertimento sono assicurati.

Vi saranno due categorie junior: bambini dai 6 agli 8 anni e senjor dai 9 ai 13 anni. Costo 8 euro per adulti e 5 euro per ogni bambino partecipante. Biglietto gratuito per i bambini sotto i 5 anni e bambini che festeggiano il compleanno durante la settimana. Il biglietto include il materiale didattico, la scheda, il gadget e i premi. Sconti per feste di compleanno. Per prenotazioni e informazioni tel al 3207115715 anche whatsapp.