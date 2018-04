'Passo lento Gurrida Tour'

Un viaggio a passo lento con il trenino dell’Etna che includerà, in questa edizione straordinaria, un veloce e suggestivo trekking al Lago Gurrida. A seguire, di nuovo a bordo della littorina per raggiungere, in pochi minuti, la città medioevale di Randazzo, dove farete la pausa pranzo e, nel pomeriggio, visiterete la casa della musica e della liuteria del Prof. Severini, che vi farà vivere un’esperienza multisensoriale catapultandoci indietro nel tempo nelle atmosfere medioevali.

PROGRAMMA. Ritrovo dei partecipanti alle ore 9:00 stazione della Ferrovia Circumetnea Borgo; Partenza alle ore 9:43. Arrivo Gurrida ore 11.19; trekking lago Gurrida 11.19; Partenza da Gurrida a Randazzo (FCE) 13.25; Arrivo Randazzo ( 13.33) e pausa pranzo “ Bottega Il Buongustaio” 14:00; esperienza casa musica e liuteria ore 15:30; ritrovo stazione FCE Randazzo ore 17:00; Partenza per rientro ore 17.30; Arrivo a Catania Borgo ore 19.25;



POSTI LIMITATI - L'escursione avrà un numero massimo di 40 partecipanti. NON SONO AMMESSI bambini al di sotto dei 6 anni ( e, in linea di massima, è consigliato solo a bambini abituati a camminare). SONO CONSIGLIATE abbigliamento e calzature escursionistiche (scarpe da trekking, abbigliamento a strati, zainetto leggero), cappellino con visiera, bottiglia o borraccia piene di acqua (suggerito 1lt), eventuale maglietta di ricambio. Si suggeriscono anche macchina fotografica e binocolo per l'osservazione degli uccelli migratori. Per un miglior apprezzamento dell'escursione è necessaria la massima attenzione nei confronti delle indicazioni date dalla Guida, in particolare sulle norme di comportamento e sugli orari indicati.

Livello difficoltà: E (escursionistico; medio) Condizioni del sentiero: ghiaione ferroviario; sterro; strada a fondo naturale su terreno argilloso Lunghezza del percorso: previsti circa 4 km totali (A/R).

Info e prenotazione. Il costo è di euro 23 a persona ( che comprende viaggio a/r e casa della musica 13 euro; guida ed organizzazione Sharing Sicily 10 euro ). Bambini/ragazzi sotto i 13 anni euro 15. Per la prenotazione è necessario acquistare la prevendita/anticipo di euro 13 per adulto ( che sarà di euro 5 per bambini) on line attraverso questo link:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-passo-lento-gurrida-tour-44789791472. Sul posto sarà versata la quota rimanente di euro 10. Possibile anche tramite bonifico potete mandare messaggio whatsapp al 3497308518 ( vi manderemo le coordinate). Per maggiori informazioni la nostra pagina facebook: Sharing Sicily.