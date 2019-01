Patres - Saverio Tavano - Altrescene - Zo

Un padre che fugge per sempre, per le spiagge esotiche di Santo Domingo, e un figlio paralizzato dall'attesa, davanti all'orizzonte attende in Calabria, mette le mani avanti per vedere l'orizzonte, si rivolge verso il mare e aspetta che questo padre ritorni. Regia e drammaturgia Saverio Tavano. Con: Dario Natale e Gianluca Vetromilo. Con il supporto della Regione Calabria. Produzione: Residenza Teatrale Ligeia Lamezia Terme / Scenari Visibili. Miglior spettacolo festival Inventaria 2014 Teatro dell'Orologio Roma.Vincitore del Premio contro le mafie del MEI 2014. Info e prenotazioni : info@zoculture.it ☎ 347 4826940. Appuntamento il 17 febbraio 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee.