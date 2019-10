Paura - Halloween Night

“Paura” come motore della scelleratezza, rivolta della ragione ed essenzialismo della dissoluzione. La scelta è quella di unire sotto lo stesso tetto i progetti pilota dell’estate Catanese. Schifo riporta il suo mood “freak”, il suo volto ironico ed esaltato, e lo fa scandendo i passi della notte delle streghe. Dai produttori di Fico (in letargo infernale per insomnia acuta) arrivano per l’occasione segnali di vita e nuovi brividi invernali con #CLUBASTARDO- musiche sussultorie dai club del mondo. La festa per chi non vuole scegliere, perché ha già scelto la festa. Ingresso 5 euro, 10 euro dopo le ore 23.00.