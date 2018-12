Natale solidale

Visita guidata di beneficenza. Anche quest'anno a Natale, come di consuetudine, Onde e Lapilli dedicherà una giornata per portare sostegno e aiuto a chi ne ha bisogno. Partecipa alla passeggiata culturale per le vie del centro storico di Catania. I proventi della visita saranno devoluti alle Suore serve della Divina Provvidenza. Conclusione dell'anno all'insegna della cultura e della solidarietà: la visita guidata prenderà le mosse dalla villa Pacini alle ore 09,30 e si snoderà attraverso i punti noti e meno noti della nostra città: Piazza Duomo, Piazza Mazzini, Santa Chiara, Castello Ursino, via Crociferi e piazza Stesicoro.

Sarà presente un salvadanaio nel quale raccogliere le eventuali offerte che saranno devolute in beneficenza all'Istituto «S. Giuseppe» Suore Serve della Divina Provvidenza. La visita comprende: Guida Abilitata Regionale, Audio Tour, Cuffie monouso. Partenza del tour ore 9:30. Punto di partenza: Villa Pacini, Catania. Durata 2:30 ore. È richiesta la prenotazione al numero indicato per il miglior svolgimento del tour. Numero partecipanti 40. Per prenotazioni contattare: Emmanuele Salvatore Tel. 3476405759.