La Memoria… dell’Elefante. L’espressione 'avere una memoria da elefanti' deriva dalla grande capacità mnemonica scientificamente riconosciuta al più grande dei mammiferi terrestri viventi. L’elefante ricorda per sopravvivere, la memorizzazione contribuisce alla sopravvivenza in un mondo arido e inospitale. Un salto indietro nella storia, rievocando eventi che non devono essere dimenticati. Nel giorno della memoria proponiamo un racconto emozionante per riflettere su fatti, luoghi e personaggi della città dell’Elefante: Storie di discriminazione e intolleranza, storie di guerra e di soprusi, ma anche nuove prospettive di speranza ed integrazione.

Domenica 26 Gennaio 2020 Appuntamento davanti al Castello Ursino ore 9.30. ITINERARIO - Le pietre dell’integrazione - Gli "arrusi" di Piazza Sant'Antonio - Memorie della Giudecca - La strage dei bambini - Il Viaggio di Agata a Roma - Il Cristo ferito - XVII Agosto - La meschita della Misericordia. Contributo di partecipazione € 10.00. Info e prenotazioni - asso.etnangeniousa@gmail.com - 338.1441760 / 333.9119648.