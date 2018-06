'Performare Festival' allo Zo

PERFORMARE FESTIVAL 2018 ZO _ CATANIA VENERDÌ 22 GIUGNO ore 21.00. 23 VERTICALE (short time) di e con Silvia Oteri Produzione Scenario Pubblico/CZD /

BLU OTTOBRE (short time) di e con Maria Stella Pitarresi //// ISOLA/E (short time) di e con Amalia Borsellino, Simona Miraglia, Rosada Letizia Zangri in collaborazione con Luigi Geraci Vilotta Produzione In Arte / Collettivo SicilyMade.

SABATO 23 GIUGNO ore 21.00. BEVIAMOCI SU_NO GAME di e con Francesco Colaleo, Maxime Freixas, Francesca Linnea Ugolini Produzione Compagnia Artemis Danza in collaborazione con ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. DOMENICA 24 GIUGNO ore 21.00. TRAMPLED ROSES di e con Horacio Macuacua in collaborazione con Edivaldo Ernesto Lo spettacolo sarà anticipato dalla performance dei partecipanti al workshop.

VENERDÌ 29 GIUGNO ore 21.00. EOIKA di e con Sabrina Vicari e Federica Aloisio Produzione PinDoc onlus/Promozione Danzacontemporanea. SABATO 30 GIUGNO ore 21.00. RESPIRI (short time) di e con Flaminio Galluzzo Co-produzione Gruppo e-motion - Silent Moving con il sostegno di Viagrande Studios //// UN PÒ DI PIÙ (short time) di e con Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello. DOMENICA 1 LUGLIO ore 21.00. STILL THERE di e con Sara Orselli in collaborazione Frida Vannini Produzione Compagnia Simona Bucci

Performare Festival 2018 Con il patrocinio dell'Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e dei Comuni di Serradifalco e di Catania e con il sostegno del MiBACT.

INFO E PRENOTAZIONE BIGLIETTI info@zoculture.it - 095 816 8912 - 3474826940 Ingresso 10 euro Ridotto* 7 euro *under 25, over 65, studenti, partner, scuole di danza.