'Peter Pan e Capitan Uncino' al Teatro Zig Zag

Quale bambino non vorrebbe trovarsi faccia a faccia con il suo personaggio preferito? E’ proprio quello che accadrà al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, nello spettacolo con attori, burattini e video filmati “Peter Pan e Capitan Uncino”. Dal 10 febbraio, con repliche tutti i fine settimana, sabato alle 18.00 e domenica mattina alle ore 11.00, fino al 4 marzo, i piccoli spettatori si troveranno partecipi delle avventure di due tra i più amati personaggi della letteratura per l’infanzia, il sempre bambino Peter e il cattivone pasticcione e sfortunato Jack Uncino, nemici tra loro ma comunque inseparabili.

Insieme al testo poetico di Barrie, recitato da due generazioni di attori Aricò, il nipotino Alessandro e il nonno Filippo, nei ruoli del titolo, il pubblico potrà giocare sul palcoscenico partecipando agli scherzi che il piccolo Peter giocherà alle spese del comico rivale. Oltre ai burattini di Letizia Catarraso, che firma anche la regia e l’adattamento, grazie all’inserimento di alcune tra le più famose sequenze dei cartoni animati e di film sui personaggi dell’ “Isola che non c’è” proiettate sul grande schermo, anche chi non la conosce ancora proverà l’incanto che sempre si rinnova assistendo a questa storia fantastica. E’ consigliata la prenotazione al 330843843.