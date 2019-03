Piano dei Grilli - Sulle tracce dell'oro verde dell'Etna

Un trekking prelibato quello in programma per l'ultima domenica del mese: dopo una suggestiva passeggiata, andrete a "ricriarvi" con una degustazione di pistacchio presso una delle eccellenze di Bronte: pastificio il Mattarello. Per questo trekking andrete alla scoperta di Etna ovest e per farlo raggiungerete il vulcano dalla porta verde, quella di Bronte. L'appuntamento sarà nel punto base Rifugio Piano dei Grilli (facilmente raggiungibile), un grande altopiano caratterizzato da un piccolo bosco di ginestre dell’Etna. Visiteremo crateri laterali, grotte laviche e ci immergeremo all’interno di uno dei boschi di leccio più grandi dell’Etna, per poi rientrare al punto base. Pranzo a sacco in natura Nel primo pomeriggio, tornati al punto base, prenderete le auto e vi sposterete al Pastificio Il Mattarello Specialità al Pistacchio Bronte - CT dove Lorena Saitta vi accoglierà per la degustazione di pasta di e al pistacchio di Bronte e un dolcetto sempre di pistacchio.

Il percorso sarà di tipo escursionistico con difficoltà media. Si consiglia l’utilizzo di bastoncini da trekking. La lunghezza del sentiero ad anello è di circa 13 km. INFO - abbigliamento e calzature escursionistiche (scarpe da trekking, pantaloni lunghi, zainetto leggero), cappellino con visiera, bottiglia o borraccia piene di acqua (suggerito almeno 1,5lt), eventuale maglietta di ricambio, pranzo a sacco, giacca o mantellina anti-pioggia. Meeting point alle ore 9:30 Rifugio Piano dei Grilli (per sicurezza manderemo la posizione su whatsapp ai partecipanti il giorno prima). Il trekking sarà guidato da Luca di Step in Sicily ed Adriana di Walk in nature Siracusa in collaborazione con Sharing Sicily Quota di partecipazione di euro 15 a persona, 10 euro fascia d’età sotto i 14 anni. Include guida, organizzazione e degustazione. Escursioni di livello medio. Bambini da 8 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero persone, recapito telefonico.