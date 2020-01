Sabato 4 gennaio 2020 vi sveliamo “Il Piano segreto dei Benedettini” un intrigante spazio verrà aperto al pubblico per raccontare l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine. L’ intrigante viaggio nel tempo si snoda all’interno del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine dei Benedettini di Catania. Il percorso svela anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che conservano ancora oggi le tracce del terremoto del 1693 e quelle di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del Monastero e della quotidianità benedettina.

Officine Culturali, in collaborazione con l’Università di Catania, rivela “il Piano segreto dei Benedettini” tra gli scaffali di una biblioteca nascosta per raccontare non delle bellezze e dei fasti dell’ordine spesso etichettato come “mangione e beone”, ma dell’austerità della regola benedettina che traspare nel rigore delle strutture architettoniche.

Sabato 4 gennaio i percorsi guidati partiranno ogni mezz’ora delle 20:00 alle 22:00, la visita dura 2 ore circa. I posti sono limitatissimi (massimo 10 persone per gruppo) è dunque necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464 tutti i giorni (escluso il 25 dicembre) dalle 9.00 alle 17:00.

Biglietto: intero 10,00€ – ridotto possessore Monastero Card e un accompagnatore, studenti universitari 6,00€. Una volta effettuata la prenotazione è necessario provvedere al pagamento anticipato dei biglietti.