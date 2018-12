Piazza dei libri fest 2018

Quattro giornate dedicate alla promozione delle arti narrative e alla condivisione di libri e letture, per festeggiare il quarto compleanno della biblio-emeroteca urbana nel centro storico di Catania. Da martedì 18 dicembre fino a venerdì 21 dicembre 2018, dalle 10.30 alle 23.00, in Piazza Federico di Svevia a Catania, è Festa grande. L’Associazione culturale Gammazita invita la città a celebrare il Quarto Compleanno di Piazza dei Libri: la piazzetta, adagiata all’ombra del Castello Ursino, strappata al degrado e trasformata nello spazio pubblico della condivisione spontanea della lettura e della cultura.

Venerdì 21 Dicembre. Alle ore 12.00 Catania Leggendaria: Visita al Pozzo di Gammazita. Dalle 13.00 il pranzo è servito tra i volumi della biblio-emeroteca. Alle ore 14.00 la presentazione del libro “Libera per tutti” di Simone Rausi edito da Scatole Parlanti, con lo scrittore e libraio Alfredo Polizzano e l’autore Simone Rausi. Alle ore 15.30 il laboratorio manuale creativo per bambini con Kemanu. Alle ore 19:30 la proiezione ed incontro con l’autore e regista Antonio Bellia "La corsa de L’Ora". Il docu-film dedicato al quotidiano di Palermo. Alle ore 21.00 Matilde Politi e Simona Di Gregorio in Concerto, musica folk e popolare siciliana per una grande festa danzante di chiusura. Tutti i giorni, inoltre, in Piazza dei Libri un piccolo mercatino di libri, arte ed artigianato, illustratori ed artisti e stand editoriali. Piazza dei Libri è una biblio-emeroteca urbana e a cielo aperto che ospita libri donati dai lettori ed eventi legati alle arti narrative, come “La domenica del Lettore e della Lettrice”, una giornata al mese di eventi gratuiti, dedicata alla narrativa, alle nuove tendenze illustrative, ai laboratori creativi per i lettori più piccini, alla scoperta dei beni culturali nascosti cittadini e al mercatino del lettore.

Piazza dei Libri è il luogo della condivisione spontanea della lettura, creato dall’Associazione culturale Gammazita sostituendo auto in sosta, sporcizia e degrado in uno spazio urbano nel pieno centro storico di Catania, con librerie, sedute e tavolini. Sorge nel quartiere del Castello Ursino in cui l’Associazione opera da più di cinque anni. Chiunque, a Piazza dei Libri, può: “abbandonare” un libro per condividerlo con gli altri; prendere in prestito testi e riviste, leggendoli in sede o portandoli a casa; comprare volumi presso il book-shop; presentare un libro o semplicemente usufruire della free wifi-zone al servizio del quartiere. Piazza dei Libri è un bene culturale, sito in Piazza Federico di Svevia, che l’Associazione Gammazita ha istituito nel mese di dicembre 2014 donandolo alla città. Piazza dei Libri Fest è organizzata dagli attivisti e dai volontari dell’Associazione Gammazita con il coinvolgimento diretto degli stessi utenti. Tutti gli eventi di Piazza dei Libri sono assolutamente gratuiti.

Gallery