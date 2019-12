Piazza dei Libri Fest

5 anni di arte narrativa in condivisione, di cultura libera e diffusa che si espande per le vie, le strade e le vanedde di tutto il Quartiere del Castello Ursino, passando per San Cristoforo e arrivando a tutta la città di Catania ed ai suoi abitanti. Persone comuni che hanno creduto, e credono tutt'ora, che il miglioramento possa esistere e che hanno contribuito a renderlo possibile. Per questo, il Compleanno di Piazza dei Libri non è soltanto una Festa ma rappresenta un traguardo, non soltanto dell'associazione culturale Gammazita, ma per ognuno di noi e di voi. Quindi, ci aspettano quattro giorni ricchi di incontri, presentazioni editoriali, performance, reading, musica, illustrazioni, laboratori per bambini, arte, teatro e tanta, tanta, lettura.