Piccolo Teatro della Città, la fiaba musicale "Il brutto anatroccolo"

Avvicinare ed educare i più piccoli e i giovani al palcoscenico, instillando nei ragazzi la passione per le rappresentazione dal vivo. In quest’ottica, il Teatro della Città - Centro di produzione teatrale rinnova, anche per la Stagione 2019-2020, le proposte per i ragazzi, sia con le matinèe per le scuole sia con la Stagione per Ragazzi che prevede sei appuntamenti in scena al Piccolo Teatro della Città la domenica pomeriggio. Ad aprire la rassegna, dedicata alle famiglie e ai più piccoli sarà, domenica 17 novembre (ore 18), la fiaba musicale Il brutto anatroccolo, tratta dal racconto di Hans Christian Andersen e diretta da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi. La fiaba musicale è creata su misura per i più piccoli ma racchiude in sé messaggi fondamentali anche per i più grandi: cacciato dalla fattoria per il suo aspetto, un piccolo, ma intelligente anatroccolo, infatti, riuscirà comunque a dimostrare il proprio valore. Allegro e spiritoso, con gag esilaranti, lo spettacolo, prodotto da Buio in Sala - acting school ed interpretato da Laura Accomando, Diletta Borrello, Neculai Cattaneo, Lara Torrisi., conquista con la sua semplicità, i colorati costumi e le dolci musiche e canzoni originali di Francesco Pettinato. La stagione ragazzi del Teatro della Città continuerà, con una storia sul rispetto per l’ambiente, dal titolo Nel regno di Re… ciclaggio (15 dicembre) con Cristina Capodicasa, Giuseppe Capodicasa, Gerardo Fiorenzano; la fiaba Isidoro e le tre Melarance (5 gennaio) con Fabio Guastella, Luca Iacono e Anita Indigeno; Il Raccontafiabe di Luigi Capuana (12 gennaio), adattato da Federica Bisegna con la regia di Vittorio Bonaccorso che cura anche la messinscena di Il vestito nuovo dell’imperatore (23 febbraio) di Gianni Rodari. Quest’ultimo spettacolo farà parte di un più ampio omaggio a Gianni Rodari che comprende anche l’incontro-laboratorio (20 febbraio 2020) condotto da Lina Maria Ugolini “Un teatrino di luce - istallazione per una scena fantastica” proposto in collaborazione con Libò libreria dei ragazzi e degli errori. Immancabili poi le fiabe musicali dirette dalla maestria di Gianni Salvo, con la novità Pippi Calzelunghe (10 maggio), dedicato all’eccezionale bambina protagonista del romanzo di Astrid Lingren nella scrittura teatrale di Domenico Carboni e il fuori abbonamento La tartaruga e la lepre malandrina, drammaturgia originale di Lina Maria Ugolini tratta da Esopo con le musiche di Pietro Cavalieri, pronta a replicare il successo della scorsa stagione.