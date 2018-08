Pietro Sparacino - Diodegradabile

DIODEGRADABILE è il sesto monologo satirico di Pietro Sparacino, comedian e autore, già inviato de Le Iene e componente della prima ora del progetto SATIRIASI, la prima realtà di stand up comedy in Italia. All’alba dei trentacinque anni, con un figlio di dieci anni, una separazione alle spalle, una nuova compagna e oltre dieci anni di palco e comicità, Pietro intraprende un viaggio intimo e personale, mettendo in luce le contraddizioni del potere inteso in tutte le sue forme: il potere economico, il potere politico, il potere esecutivo ma anche il potere di seduzione, il potere decisionale, il potere sociale, il quarto e il quinto potere; il potere d’acquisto, il potere al popolo, l’abuso di potere, il volere è potere.

Quotidianamente abbiamo a che fare con il potere, lo subiamo, lo desideriamo, aneliamo al potere, ne siamo schiacciati, vinti, ci lottiamo contro o ce lo facciamo amico. I genitori sono le prime autorità che conosciamo e poi Dio, la religione, la legge, il leader politico di turno, il più visualizzato in rete, la star del momento o il vincitore dell’ultimo reality, dività dalle molteplici qualità, apparentemente infallibili e inarrivabili. Ma la storia ci racconta che nessun Dio è immortale e così cadono gli uomini e cadono anche gli dei. Perchè Dio è degradabile e il potere logora chi ce l’ha.