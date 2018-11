Presentazione del libro di Pif 'Che Dio perdona a tutti'

Lunedì 26 novembre 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Prampolini per la prestazione del libro di PIF dal titolo 'Che Dio perdona a tutti'. A tutti coloro che acquisteranno il libro presso la Libreria Vicolo Stretto sarà garantito il posto a sedere.

All’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, PIF inizia la sua carriera lavorando come assistente alla regia di Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini (1998) e con Marco Tullio Giordana ne I cento passi (2000). Nel 2000 Pif diventa autore televisivo, acquistando poi celebrità con “Le Iene”, dove lavora come autore e inviato dal 2001 al 2010. Nel 2007 per Mtv realizza “Il testimone”, il suo primo programma individuale, tra i più originali e innovativi del panorama televisivo odierno. Nel 2017 è su Rai3 con il suo “Caro Marziano”. Al cinema intervista Ettore Scola nel documentario Ridendo e scherzando. Nel 2013 debutta alla regia con il suo primo lungometraggio La mafia uccide solo d’estate, per il quale vince due David di Donatello, tra cui quello come miglior regista esordiente e un Efa (European Film Awards) come miglior commedia, dal quale è stata tratta una serie televisiva per Rai Uno. Il suo secondo film è In guerra per amore (2016). Feltrinelli ha pubblicato … che Dio perdona a tutti (2018), il suo primo romanzo.