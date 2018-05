'Pint of Science' Catania

Non sapete se vi piace di piu' la scienza o la birra? Allora questo e' l'evento che fa per voi. Pint of Science torna anche quest'anno dal 14 al 16 maggio 2018 con tantissimi ricercatori pronti a raccontarvi qualcosa sulle ricerce scientifiche piu' all'avanguardia, davanti ad un buon boccale di birra.

Tre temi diversi e tre pub per le nostre tre serate di scienza alla spina:Our Body: Mr. Hyde - Catania, Tech Me Out: Joyce irish Pub, From Atoms to Galaxies: The Boozer. Il programma completo è disponibile sul sito 'https://pintofscience.it/events/catania' e sul sito fb dell'evento 'https://www.facebook.com/events/880154802155768'.