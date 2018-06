OZ Galleria d’Arte presenta “Pioggia”, esposizione personale di Pittura di Luca Lombardo, a cura di Michele Romano. In mostra l’ultima produzione dell’artista catanese, collage e tecniche miste che affrontano il contrasto quotidiano tra possibilità e necessità attraverso la metafora della pioggia. Una ricerca visiva astratta ed emotiva che usa colori e volumi, segni e vuoti, per tracciare istantanee dove un ritmo, molto più profondo e antico di quello che siamo disposti a credere, porta ridefinire cosa effettivamente consideriamo essenziale. Dal 24 al 30 giugno 2018 nei locali di via Etnea 38 Nicolosi (Catania). Orari martedì/domenica 10:30 12:30 17:30 21:00. (ingresso gratuito) Inaugurazione domenica 24 giugno 2018 dalle ore 19:00 Info: ozgalleriadarte@gmail.cim.

