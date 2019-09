“Polpette in festival, il comfortfood per eccellenza” da venerdì 13 al domenica 15 settembre in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, la seconda edizione di “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso la polpetta, comfort food per eccellenza declinata in oltre cinquanta ricette.

“Dieci realtà culinarie con più di cinquanta proposte, birre artigianali e vini del territorio da abbinare – dichiara Francesco Chittari, organizzatore di Polpette in festival – sono le anteprime di questa seconda edizione”. “Tondeggianti, fritte o al forno, di carne, pesce e verdure: ci sarà sicuramente una polpetta che fa al caso vostro. Nella nostra idea, la polpetta, oltre che un piatto - spiega Francesco Chittari – sono qualcosa in più, oserei una vera e propria filosofia: la polpetta è il comfortfood per eccellenza che di ingredienti diversi ne fa un tutt'uno regalando un'esperienza di gusto unica”. “In alcune ricette di polpette – prosegue Francesco- vengono riciclati ingredienti in una logica anti-spreco o, a ingredienti cucinati, viene data una nuova forma e una cottura che ne trasforma il sapore e crea un nuovo piatto. La polpette è evoluzione”.

“Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di riportare in piazza – continua Francesco Chittari – nuove ricette che vanno dalla tradizionale polpetta della domenica ai sapori orientali, passando dalla creatività degli Chef”. A partecipae Chef Gigi Vitale del GG Bistrot con ricette di polpette ispirate ai primi tradizionali romani, le ricette di pesce di Anchovy fishbar, l'home restorant Isolaqquasud che porterà ricette da tutte le sponde del mediterraneo, le tradizionali catanesi di Francesco Briganti, le polpette di riso di Risottiamo, le proposte di Vite, del caffè Carnazza, i modicani Francesco Perez e Floriana di Stuzzicadenti Street Food con ricette gourmet legate al territorio, ancora i rigazzi di Pistio con antiche ricette palermitane “Non solo polpette – continua Francesco Chittari- alle ricette degli Chef abbineremo le birre artigianali del birrificio Epica di Sinagra (Me), Eastside di Latina e il birrificio Brewdog, Scozzese che insieme ai vini di Cantine Nicosia accompagneranno le degustazioni”.

Faranno da contorno all‘evento tre concerti live: il venerdì si apre con '80 connection, il sabato gli joe Billy e la domenica Giovanni Ruggieri, BeerSicilia in collaborazione con Fondazione Italiana Sommelier organizzerà durante l’evento diverse degustazioni e laboratori a numero chiuso. Polpette in festival è organizzato dall'associazione BeerSicilia, in collaborazione con l’agenzia Scirocco. L'evento è patrocinato dal Comune di San Gregorio di Catania, dalla Città Metropolitana di Catania e dall'Assessorato al Turismo e allo spettacolo della regione Sicilia. Appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania per la seconda “Polpette in Festival”. Il programma completo su www.polpetteinfestival.it.