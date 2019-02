Pop Up Market Sicily • SAL

POPUPMARKETSICILY • Sabato 23 FEBBRAIO 2019 | 17.00-01.00 • Domenica 24 FEBBRAIO 2019 | 11.00-22.30. SAL Spazio Avanzamento Lavori - Catania. Torna Pop Up Market Sicily con la prima edizione del 2019, il super market (pop_olare) e “terronissimo” torna a colorare la città. Divertimento, spensieratezza, ironia, e quel pizzico di follia che serve nella vita quotidiana a non prendersi troppo sul serio ed a divertirsi in modo sano.