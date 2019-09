Pop Up Market Sicily: dal 27 al 29 settembre 2019 in piazza Manganelli

Dopo la pausa estiva, ritorna una delle "mission" più riuscite del Pop Up Market Sicily: “liberare” piazza Manganelli dalle auto e trasformarla in uno spazio urbano e creativo tra arte, musica, artigianato e cibo di strada.

Dal 27 al 29 settembre 2019 ritorna così l'appuntamento con la family del Pop Up Market Sicily, in collaborazione con San Michele Art Power e Centrocontemporaneo Catania.

"Siamo veramente felici di tornare per la seconda volta in un posto così speciale - commenta Sarah Spampinato, ideatrice dell'evento - Vedere la storia, l’architettura fondersi insieme al nostro progetto è, per noi, una grandissima soddisfazione".

Cultura della tradizione e cultura pop che s’incontrano e si fondono dando vita ad un evento speciale dedicato all’arte, all’artigianato, alla convivialità, alla musica, alla condivisione. Un pic nic urbano che saluta l’estate e dà il benvenuto all’autunno.

In programma, per la sezione POPUPMUSIC Nunzio Ciuridda, Fabio Scap, Murdah Srvc, Giuseppe Reina. Da non perdere Murdah Srvc (Murder Service), un progetto audio visivo fortemente influenzato dalla cultura pop giapponese. Per la POPUPART, Mary Scalisi in resilienza quotidiana, Giulia Minnella in Multitudo. Per il POPUP4KIDS: "Low Cost Design Park" un parco giochi progettato dai bambini per i bambini, dove creare ambientazioni fantastiche, giochi di ruolo e di immedesimazione. Low cost Park è un progetto Dusty ed è stato presentato al Salone del Mobile di Milano nel 2014. Inoltre, laboratorio artistico a cura di Guide Turistiche Catania, intrattenimento con Snack Eventi: Feste Spettacoli ed Animazione, laboratorio a cura di Baby Club Nettuno con "Disegna la tua sagoma" laboratorio creativo di pittura verticale.

E per i più piccini pittura a dita e attività manipolative a tema marino. SPECIALGUEST

Alex Russo artista con ''CIRCO A PALLA'', spettacolo di circo e teatro di strada.