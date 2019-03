Pop up Market Sicily inizia la stagione “open air”: in via Dusmet 30 e 31 marzo

Pop up Market Sicily inizia la stagione “open air” con uno luogo speciale, un luogo del cuore: Via Dusmet. “Sutta l’acchi da marina”, dove una volta passava il mare, tra porta Uzeda e la pescheria, tra Villa Varagghi ed il barocco dei palazzi antichi della città.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, Pop Up Market Sicily lancia un’edizione spaziale. Perchè la famiglia del Popup è formata da sognatori che devono sempre cercare le stelle.

Ed ecco un programma pieno di appuntamenti da non perdere.

Per l’area POPUPMUSIC: sabato Debby Lou & The Nite Cats + dj set rockabilly; domenica Camera a Sud - Band.

Per l’area POPUPART, in mostra Giulia Messina in "ACI" e Giuseppe Lo Presti in "i7viziCapitali”.

Per l’area POPUPFOODAREA: Dainotti’s, Apericapo, Fishmchips Rc, Expressamente, Etna Roaster, Scecco Food, Terra Siciliae, Street Sud.

Per l’area POPUP4KIDS: sabato Principessa Disney, lettura interattiva, "truccabimbi" e laboratorio creativo e Mago Dimis; domenica Magic Marzio, Laboratorio creativo a cura di Guide Turistiche Catania e laboratorio in lingua inglese a cura di Chicca's Books, Learn & Play with Usborne Books.

Il prossimo weekend, inoltre, il Pop up Market Sicily ospiterà Legambiente Catania, sensibilizzando non soltanto i makers e food traders presenti, ma anche tutti i catanesi partecipanti a ridurre l'utilizzo della plastica.

Infine, tanta attesa per l’appuntamento POPUP4SOCIAL (Onlus): “Istruzioni per l'uso. Convivere con il Tumore”. A spiegare il progetto è l’avvocato Angela Mazzola che “ci mette la faccia” per dare un senso a quello che le è successo: una diagnosi improvvisa di un tumore aggressivo che ha deciso di affrontare con l’obiettivo di diffondere un messaggio importante: “Tutto si può affrontare”. “Ho deciso di trasformare quello che mi è successo in opportunità per fare capire che un tumore è un evento che fa parte della vita e deve essere affrontato senza paura. Mai mollare. Vi aspetto Pop up Market Sicily!”