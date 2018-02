Pop Up Market Sicily, la prima edizione del 2018: al Sal il 17 e 18 febbraio

Il super market (pop-olare) torna questo week end, sabato 17 e domenica 18 febbraio, con la prima edizione per il 2018 che si ispira all’anno del cane nello Zodiaco Cinese. Un mix di culture, con protagonisti l’oriente e l’occidente.

Si svolgerà nel borgo creativo più bello della città, il Sal di via Indaco 23 a Catania: 50 stand tra artigianato, vintage, the, marmellate, conserve e tante cose sfiziose tutte made in sicily. Ad arricchire il week end, tantissime attività, yoga, tai chi, passando dallo swing al tango, laboratori e spettacoli di magia per i bimbi, il tutto “condito” con musica di qualità, dal Rock alla musica Italiana d’autore con il live di “My Favourite Swing band”, passando anche per l’elettronica e l’house, tutto rigorosamente gratuito ma soprattutto “Pop” come nello stile degli eventi firmati Pop Up Market Sicily!

“L’anno cinese del cane inizierà il 16 febbraio 2018 e si concluderà il 4 febbraio 2019. Il cane vuol dire apertura, tolleranza, cambiamento e innovazione”. Pop Up Market Sicily si allea con gli astri del cielo e riprende in pieno la propria attività con un calendario fitto di impegni. Lanterne cinesi, zampe e zampate ed un set speciale allestito per delle foto ritratti che vedranno protagonisti padroni e Cani.

All’esterno del SAL - Spazio Avanzamento Lavori - infatti, sarà allestita una postazione dedicata alle foto ritratto con gli amici a 4 zampe, e verrà chiesta un’offerta da destinare a l'associazione Rugby I Briganti ASD Onlus - Librino, ed all’associazione Teg4friends! Immancabile la sezione arte con le opere in mostra di Letizia Tatiana Di Mauro in “cavalluccio marino, mondo blu”, Silvana Licciardello in “fra tradizione e modernità", Marco Mafodda in “FocoRojo” e Michela Pistorio in "SOUL KIMONO".