Pop Up Market Sicily - #likeapopuparadise

Il giardino dell’Eden a Catania. Un angolo di paradiso nel cuore della città. Torna più spumeggiante che mai il Pop Up Market Sicily, l’imperdibile appuntamento con la creatività e la fantasia made in Sicily, strumento promozionale del territorio e insostituibile cartolina della Sicilia che lavora. E si diverte. I prossimi 21 e 22 luglio, nella splendida - e ombrosa - cornice della Villa Bellini, il market (pop-olare) tornerà con la #likeapopuparadise edition ad animare i viali alberati dello storico giardino cittadino, svelandone alcuni angoli poco noti e facendone il centro della creatività, del food e della musica, per un fine settimana di vacanza cittadina. Un weekend all’insegna del divertimento, con tantissimi appuntamenti imperdibili per godere di un vero e proprio paradiso urbano, un giardino dell’Eden a pochi passi dal centro storico. Un altro colpaccio messo a segno dagli organizzatori di Pop Up Market Sicily, veri e propri ambasciatori della Sicilia e della sicilianità. In una terra in cui si continua a dire di poter vivere di turismo, c'è chi si rimbocca le maniche e lavora. E porta in giro la Sicilia, i suoi colori e i suoi sapori, permettendo la scoperta di veri e propri scorci unici delle realtà urbane. Pop Up Market Siciliy, alla ricerca di location suggestive e angoli poco noti, rappresenta dunque un valore aggiunto per le realtà che lo ospitano, per Catania in primis dove l’evento è nato e cresciuto. “L’idea nasce dalla volontà di portare un po’ di Londra a Catania - spiega l’ideatrice dell’evento (pop-olare) per eccellenza. Ci sono tante persone in questa terra, in questa città - continua - che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco, di affrontare le difficoltà, di mettersi in gioco e trasformarle in opportunità. Ecco - sottolinea - questo è lo spirito che ci anima e che ci spinge a fare sempre meglio”. Una vero e proprio inno alla sapienza, alla volontà e al saper fare, stimolo reale per qualsiasi impresa. Ed è proprio questo lo spirito che anima Pop Up Market Sicily, una vetrina ideata da Sarah Spampinato e portata avanti dai tanti collaboratori che negli anni hanno permesso all'evento di diventare davvero grande. Un’operazione di marketing permanente a vantaggio di tutti, una narrazione positiva di tutto ciò che è Sicilia, che non si arrende, opulenta e creativa. Tutti pronti dunque, per l’ultima edizione estiva a Catania. Con un’invasione di arte, creatività, musica, ma soprattutto dei sapori dello street food, tutto rigorosamente made in Sicily. Per i più piccoli invece, in quest’edizione, due giorni ricchi di laboratori no-stop a cura di Baby Club Nettuno, spettacoli, workshop ispirati al cinema in collaborazione con CALISEA art animation, Guide Turistiche Catania e l’immancabile Pop Up (baby) Market il primo ed unico market dedicato ai piccoli “makers”. Largo spazio anche alla musica, con oltre quindici djset che si alterneranno durante il weekend, e ben due concerti live, sabato ad esibirsi saranno i “A Lemon” per poi, domenica sera, fare un tuffo nella musica rock’n’roll con il live di The Boppin'Crew Catania. Per la sezione #popupart vediamo protagoniste due mostre a cura di Giulia Minnella in Changes e Lorenzo Ciulla in Paradiso a Colori. Pop Up Market Sicily vi aspetta per rinfrescarvi in un paradiso urbano per l’ultima edizione prima dell’autunno.