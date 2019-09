Il 27 Settembre torna in tutta Europa la Notte dei Ricercatori. Moltissime le iniziative presenti in tutta la città. A Palazzo Minoriti, in una delle cornici più suggestive della città, sarà il Pop Up Science Show ad intrattenere il pubblico di tutte le età incuriosito dalla scienza. Laboratori per bambini, mini-conferenze divulgative, esibizioni acrobatiche, sfilate a tema lunare, caffè-scientifico, stand sulle rocce, piante officinali e ricette della tradizione, questo e molto più è il Pop Science Show in cui potrete sperimentare la gravità sulla terra e sulla luna, creare il vostro costume da astronauta e diventare un/una top model lunare, conoscere gli elementi, festeggiare insieme i 500 anni di Leonardo, scoprire le nanotecnologie. Il Pop Up Science Show è curato da CSFNSM, CNR-IMM, INAF-OACT, INFN Catania, Università di Catania, nell'ambito di Sharper 2019 - Catania - Notte Europea dei Ricercatori con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania e dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

