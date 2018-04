Pop Up Market Sicily questo week-end in “sosta” e “fermata” in via Dusmet

Pop Up Market Sicily questo week-end in “sosta” e “fermata” presso via Dusmet, un ponte speciale che meritava di essere colorato ed animato dal market popolare più gipsy del sud Italia. Via Dusmet, questo week-end, farà da cornice alla simpatica carovana di “ambulanti” creativi, artisti, con stand di street food, musica e tanto intrattenimento per i bimbi. Uno scenario super colorato, che di volta in volta si rinnova e si adegua in modo camaleontico alla location “occupata”.

Un progetto che unisce rigenerazione urbana e creatività, ma che soprattutto vede realizzata una virtù speciale dei siciliani, ovvero sapersi mettere in discussione. Ed è così, che Pop Up Market Sicily diventa fucina di giovani (e non solo) artigiani e/o produttori di specialità enogastronomiche, uno spazio condiviso e urbano, dove la difficoltà diventa opportunità. Il market itinerante (pop-olare) dopo aver popolato e rigenerato piazze, strade e quartieri, torna in via Dusmet con più di 60 makers provenienti da tutta la Sicilia, musica live e djset, un’area Kids ad ingresso gratuito con tantissimi laboratori curati da: Fate di Carta, KAMI sogni di carta e Guide turistiche Catania, “trucca bimbi” a cura di Lucia Murabito e per ultimo, ma non per importanza, l’immancabile Pop Up Baby Market, l’unico market dedicato ai più piccoli.

Oltre 15 dj set si alterneranno durante il weekend, tra vinili e musica pop, oltre a due concerti live, sabato con Dario Aiello & Mattia Pedretti, che ci allieteranno con dell'ottima musica non convenzionale per poi lasciare il posto alle note leggere di Camera a Sud nella serata di domenica. Torna anche in questa ultima edizione la sezione #popupart con le personali di Gianfranco Borgese in Beginning, Claudia Coniglione in Date at midnight, Maria Pia Leone in Arcobaleno e Omar Jaramillo Traverso in Fluid.

Supportare il Made In Sicily, ma soprattutto chi ha trasformato una difficoltà in un’opportunità, sono gli obiettivi di questo format vincente e mai banale. Giovani startupper, artigiani e tanti neolaureati in cerca di lavoro, si sperimentano in attività artigianali e creative, che chissà, col tempo, non potrebbero diventare aziende. La squadra di Pop Up Market Sicily vi aspetta il 28 e 29 aprile per un weekend di primavera respirando la città!