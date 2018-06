Pop Up Market Sicily • 16-17 Giugno '18 • Piazza Sciuti

POPUPMARKETSICILY • Sabato 16 GIUGNO 2018 | 17.30-01.30 • Domenica 17 GIUGNO 2018 | 17.00-00.30 ⊙ Piazza Sciuti. "Tutti al mare, tutti al mare, a veder le chiappe chiare", suonava così la canzone di Gabriella Ferri, ed è su questo ritmo dalle sonorità anni '70 che Pop Up Market Sicily arriva con un nuovo appuntamento, il 16 e 17 giugno, il market (pop-olare) torna in Piazza Sciuti con la #lidoedition, un lido "urbano", un concentrato di creatività, food, musica, arte, e tanto altro, per un weekend nel cuore del centro storico di Catania.