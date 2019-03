Pop Up Market Sicily - Via Dusmet

POPUPMARKETSICILY • Sabato 23 Marzo 2019 | 17.00-01.00 • Domenica 24 Marzo 2019 | 11.00-23.00. Via Dusmet. Pop Up Market Sicily inizia la stagione “open air” con uno luogo speciale, un luogo del cuore: Via Dusmet! "Sutta l’acchi da Marina", dove una volta passava il mare, tra Porta Uzeda e la Pescheria, tra Villa "Varagghi" (Pacini) ed il #barocco dei palazzi antichi della città, Pop Up Market Sicily lancia un’edizione spaziale.