PopUpMarketSicily torna in piazza Sciuti, #Lidoedition: 30 giugno - 1 luglio 2018

Un piccolo gioiello strappato al degrado e restituito alla bellezza come un lido balneare urbano, festoso e colorato. Il prossimo fine settimana Pop Up Market Sicily arriva in piazza Sciuti per la #lidoedition. Dopo il grande successo dell’ultimo evento, realizzato sulla collina Sud della villa Bellini, al Chiosco della musica, i creativi del market (pop-olare) faranno della piazzetta, fino a pochi mesi fa un parcheggio e ora tornata a disposizione dei cittadini, uno stabilimento balneare sui generis per portare un po’ di estate nel cuore storico della città, ispirandosi alle sonorità degli anni Settanta e alla spensieratezza delle parole di Gabriella Ferri nell’indimenticabile "Tutti al mare, tutti al mare, a veder le chiappe chiare”. Un puro concentrato di creatività, food, musica, arte, e tanto altro, per un weekend all’insegna della bella stagione. E della solidarietà. In occasione della due giorni, saranno raccolti fondi da destinare alla famiglia dei due giovani annegati la scorsa settimana alla Playa. Sephora e Charby Bafuansoni, i fratelli congolesi di 18 e non ancora 16 anni che erano arrivati in Italia 4 anni fa e che hanno trovato la morte dopo essere riusciti a raggiungere i genitori, nei quali hanno lasciato un vuoto incolmabile. Pop Up Market Sicily, come tante realtà in città, ha deciso di mobilitarsi e di stare vicino alla famiglia di Sephora e Charby”: per questo Renata Falco, funzionaria della Città Metropolitana di Catania, che ha seguito i due ragazzi in un percorso di integrazione, sarà presente per fare da “supervisor” ad una raccolta fondi, che permetterà di donare un contributo a favore della famiglia. È stato anche creato un conto corrente ad hoc che sarà possibile utilizzare per coloro i quali non potranno essere presenti durante il week end. Tutti pronti dunque, ciabattine, asciugamano, un bel sorriso e un grande cuore per un “tuffo” in piazza Sciuti. Con un’invasione di arte, creatività, musica, ma soprattutto dei sapori dello street food, tutto rigorosamente made in Sicily. Per i più piccoli invece, in quest’edizione, due giorni ricchi di laboratori, spettacoli, workshop, tutti totalmente gratuiti in collaborazione con Guide Turistiche Catania e Le Fate di Carta. Largo spazio anche alla musica, con oltre quindici djset che si alterneranno durante il weekend, e ben due concerti live, sabato faremo un tuffo nella musica leggera italiana con il live di Samuel Pietrasanta, salito alla ribalta della scena nazionale grazie alla sua partecipazione al talent “The Voice of Italy”, domenica, invece, ad esibirsi saranno i “The Spirituals”. Per la sezione #popupart vediamo protagonista la mostra a cura di Giancarlo Bello. Un tuffo dove l’acqua è più blu, in una città sempre più viva, sempre più turistica e sempre più devota alla bellezza