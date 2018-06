'Portraits of nature' LIVE alla Cantina Malenchini

Nuova serata di musica live alla Cantina Malenchini. Sabato 30 Giugno, dalle ore 21.00, appuntamento al cortiletto per ascoltare le note dei Portratits of Nature. Durante l'evento gustosissimi taglieri di salumi e formaggi, serviti in abbinamento ai calici di vino. (disponibile anche il menu vegetariano). Per info e prenotazioni: 3420492629.

I Portraits of Nature sono un duo strumentale. Genere? Impossibile definirlo. Tra le esperienze trentennali in orchestre classiche e in ensemble moderni del batterista Giuseppe Condorelli e le mille sfaccettature delle sperimentazioni sonore del chitarrista Salvo Coppola, ogni singola atmosfera musicale si libera di ogni cliché e forma strutturata. Assistere ad un concerto del duo significa diventarne parte, essere complici nell'atto di creazione. Improvvisazione pura. Come? Realizzando idee, pensieri, emozioni, sensazioni suggerite dagli ascoltatori, come dei ritratti estemporanei sotto il pennello di un pittore.