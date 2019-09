Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

CATANIA – Compie 45 anni il Premio Internazionale Garofano d’Argento - Festa dei Fiori, uno dei riconoscimenti del settore florovivaistico più prestigiosi d’Italia, premio anche alla cultura, alla professionalità e alla sicilianità nel mondo. Per presentarlo al pubblico e alla stampa mercoledì 11 settembre si terrà una conferenza nella Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti, alla presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura Barbara Mirabella. Nato in una delle aree più belle della Sicilia, a Trepunti di Giarre, fra l’Etna e il mare, è qui che ha inizio la sua storia. Ad idearlo nel 1974 è Carlo Calì, Consigliere del Comune di Giarre e grande amante della sua terra, osservatore attento dell’agricoltura e delle attività economiche e sociali. Da quattro edizioni l’evento è ormai approdato a Catania ed organizzato dalla figlia Maria Carmela Calì che per la 45ª edizione – sabato 14 settembre alle 18.30, in coorganizzazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania – ha scelto Palazzo della Cultura come location: le tre eccellenze del mondo florovivaistico e gli altri sei personaggi appartenenti a diversi ambiti culturali che riceveranno il riconoscimento, saranno resi noti nel corso della conferenza stampa.