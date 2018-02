Premio Thrinakìa 4a edizione

Bando Premio Internazionale Thrinakìa 4a Edizione. Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. È bandita la quarta edizione di Thrinakìa, il premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia, ideato e realizzato dall’Organizzazione di Volontariato Le Stelle in Tasca, iscritta al registro generale della Regione Siciliana nella sezione socio-culturale educativa.

Il premio nasce nell’ambito del progetto di animazione sociale e culturale degli Ateliers dell’immaginario autobiografico, valorizzando la scrittura di sé attraverso un ascolto sensibile di sé e dell’altro, e una pedagogia della memoria e dell’immaginario. Thrinakìa si propone di incoraggiare la partecipazione delle persone che desiderano fare l’esperienza della scrittura autobiografica e diaristica, biografica e poetica, stimolando le identità narrative delle autrici e degli attraverso la memoria e l’immaginario della Sicilia.



Patrocini e collaborazioni. La 4a edizione di Thrinakìa è realizzata con i seguenti patrocini: M@gm@ Rivista internazionale di scienze umane e sociali, Osservatorio Processi Comunicativi – Associazione Culturale Scientifica; Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana; Comune di Palermo; Comune di Catania. La 4a edizione di Thrinakìa è inoltre realizzata in collaborazione con: la Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



Opere ammesse al concorso. La 4a edizione di Thrinakìa si articola in cinque sezioni. Ogni autore può partecipare, con un’opera inedita, unicamente a una delle sezioni previste. Autobiografie: la narrazione della propria vita trascorsa in Sicilia. Racconti autobiografici: il racconto di un’esperienza significativa di vita vissuta in Sicilia. Diari di viaggio: la narrazione di un’esperienza di viaggio in Sicilia. Biografie: il racconto della storia di vita di una persona vissuta in Sicilia. Poesie: un componimento in versi dal titolo “L’Isola”, dedicato a Thrinakìa.



Termine ultimo per la partecipazione al premio. Il termine ultimo per la partecipazione alla 4a edizione di Thrinakìa è fissato per il 28 Febbraio 2018.



Lingue ammesse al premio. Le opere ammesse alla 4a edizione di Thrinakìa possono essere redatte in lingua siciliana, italiana e francese. Le opere redatte in lingue diverse dal siciliano, dall’italiano e dal francese, dovranno essere accompagnate da relativa traduzione in una delle lingue ammesse al concorso. L’organizzazione e la giuria non potranno tenere in considerazione e ammettere al concorso materiali pervenuti in altre lingue.



Partecipanti ammessi al premio. Possono partecipare alla 4a edizione di Thrinakìa, senza limiti di età, di cittadinanza e di nazionalità; persone che risiedono in Sicilia; coloro i quali abbiano vissuto, soggiornato o viaggiato in Sicilia, anche per un breve periodo della loro vita; gli emigrati siciliani che vivono nelle altre regioni d’Italia e all’estero; gli immigrati che abbiano avuto un’esperienza di vita in Sicilia, residenti e non nella Regione Siciliana; i familiari, gli eredi e chiunque sia depositario dei diritti d’autore di persone scomparse, possono far partecipare i testi dei loro cari al concorso; chiunque abbia il desiderio di raccontare la storia di vita di una persona vissuta in Sicilia; chiunque desideri dedicare una poesia all’Isola di Thrinakìa.



Quota di iscrizione. La quota di iscrizione è costituita da una donazione di: 20,00 euro per partecipare a una delle seguenti sezioni; Autobiografie, Racconti Autobiografici, Diari di viaggio, Biografie. 10,00 euro per partecipare alla sezione Poesie. Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato: – tramite bonifico sul conto corrente bancario di Banca Popolare Etica, intestato a Le Stelle in Tasca, codice IBAN IT81K0501804600000011540754, indicando nella causale del versamento “thrinakìa 4a edizione”; – o tramite Paypal, con pagamento diretto tramite conto Paypal o pagamento con carta di credito anche prepagata sul server sicuro di Paypal, all’indirizzo di posta elettronica info@lestelleintasca.org, indicando nella causale del versamento “thrinakìa 4a edizione”. Copia del giustificativo attestante il versamento della quota di iscrizione dovrà essere allegata insieme all’invio delle opere, pena l’esclusione dal premio. Le quote di iscrizione versate non verranno in nessun caso restituite.



Esonero dalla quota di iscrizione. Sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione: migranti e richiedenti asilo trattenuti presso centri di accoglienza e centri di identificazione ed espulsione; ospiti presso case di riposo; ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione; detenuti presso istituti di pena.



Modalità di invio delle opere. Le opere devono pervenire unitamente a: attestazione di versamento della quota di iscrizione; modulo di partecipazione e liberatoria autori. Il soggetto banditore non può per alcun motivo essere ritenuto responsabile di eventuali smarrimenti, ritardi o interruzione del servizio ad opera dei fornitori di servizi telematici e postali. L’inosservanza anche di un solo requisito richiesto comporta l’esclusione dal concorso. Le opere e le quote di iscrizione versate non saranno restituite.



Indirizzo di spedizione. Le opere vanno inviate in formato elettronico (in formato .rtf .doc. .docx), unitamente alla documentazione richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica thrinakia@lestelleintasca.org, indicando nell’oggetto “thrinakia 4a edizione”.



Selezione delle opere presentate al premio. La giuria, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le opere pervenute, selezionando e premiando le autrici e gli autori per ogni sezione e lingua prevista dalla 4a edizione di Thrinakìa, individuando l’opera vincitrice assoluta di ognuna delle sezioni e delle lingue previste dal premio.