Presentata la 16esima edizione di Sposami

È stata presentata questa mattina la sedicesima edizione di Sposami, il Salone della Sposa e della Casa, che alzerà ufficialmente il sipario al centro fieristico “Le Ciminiere”, sabato 11 gennaio alle ore 16 con 30 ore di sfilate, 200 stand, luci da show e fantastici concorsi.

A prendere parte alla conferenza stampa il sindaco della città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese; la founder e l’organizzatore di èxpo, Barbara e Marco Mirabella; il vicepresidente nazionale di Assoeventi, nonché, il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco; Stefano Trubia di Madisì – il Portale Matrimonio di Sicilia; il presidente dell’Ordine degli architetti e P.P.C. della provincia di Catania, Alessandro Amaro; il responsabile ufficio legale Codacons Sicilia, Carmelo Sardella; il direttore creativo di Sposami Giuseppe Patanè e il presentatore Emanuele Bettino.

“Sono convinto che la nostra città abbia potenzialità enormi per poter ospitare i grandi eventi – ha commentato il sindaco Salvo Pogliese - le cui ricadute economiche sono di grande valenza nel settore congressuale, fieristico e sono anche felice che venga valorizzato un mondo quale quello del matrimonio, che può determinare flussi turistici aggiuntivi. La nostra terra ha un grande appeal come destination wedding, con il suo mare il suo barocco e con il suo paesaggio variegato”.

Sposami è pronto per tornare alla ricerca della coppia perfetta e regalare un intero matrimonio, grazie agli sponsor top player del settore wedding, mettendo in palio ben 20 mila euro di premi che andranno ai futuri sposi, che decideranno di mettersi in gioco.

Sinonimo di stile e di tendenza, nella sua formula “all inclusive”, con incontri e confronti tra i principali attori del settore wedding e con tour operator qualificati, Sposami, è già #ontheroad con il camper dell’amore che, nelle principali piazze della Sicilia orientale, va alla ricerca dei perfetti innamorati.

“Sposami, ormai da 16 anni – dichiara Marco Mirabella, organizzatore della èxpo - è uno scrigno che contiene tutte le novità del mondo del matrimonio: dall’abito, al make up, al catering, fino alla scelta delle location e del design più di tendenza per la casa. Sposami, è il palcoscenico privilegiato del Sud Italia, dove domanda e offerta si toccano. Anche quest’anno sono straordinarie le novità che abbiamo in serbo per le migliaia di coppie che affolleranno i corridoi della fiera. Solo per citarne una, il ‘white Friday’ che, venerdì 17, permetterà alle coppie di futuri sposi di poter usufruire di straordinarie promozioni. Ma non solo, nell’esclusiva area del “Wedding Taste”, realizzata da Electrolux, leader mondiale nella ristorazione e CTA, top player delle forniture per Banqueting e Catering, speciale “prova menù nozze”, che potrà essere direttamente prenotata in fiera”.

Significativa la prestigiosa partnership con Assoeventi - Confindustria, la nuova associazione che aggrega le imprese della filiera eventi e manifestazioni.

“La partnership con il salone del matrimonio ‘Sposami’ – dichiara il vice presidente nazionale Assoeventi-Confindustria Biriaco - che abbiamo scelto per presentare a Catania Assoeventi, ci consente di sperimentare le prime sinergie con i top player del comparto che saranno presenti alla manifestazione. Una kermesse che diventata, anno dopo anno, un punto di riferimento nel panorama nazionale del settore wedding, capace di moltiplicare occasioni di sviluppo e di attrattività del territorio”.

Ma non solo, rinnovati il prestigioso sodalizio con Madisì, il portale di matrimoniodiSicilia.com e l’intrigante collaborazione con “Mi sposo Tv” che, in diretta dalle Ciminiere, vi racconterà tutto ciò che accade fuori e dietro il backstage delle sfilate, che vedranno protagoniste le collezioni haute couture alta moda sposa sposo e cerimonia, un trampolino per nuove mode e tendenze.

Come da consuetudine, a garantire un matrimonio “senza sorprese” il patrocinio del Codacons - dipartimento grandi eventi Sicilia che farà da garante dei diritti del consumatore.

CONCORSI:

“Aaa Cercasi la Coppia Perfetta” le coppie più “belle” in quanto originali e innamorate, verranno selezionate per diventare la coppia perfetta 2020 e sfilare come veri “modelli” sotto le luci da show della sala eventi di Sposami, domenica 19 gennaio. Durante la serata super glamour, dopo una serie di prove emozionanti e divertenti, i protagonisti verranno giudicati da una giuria qualificata che, alla presenza di un notaio, decreterà i vincitori del viaggio per due persone in business class a Dubai, messo in palio da Fly Dubai.

“Vinci il Matrimonio Perfetto” anche quest’anno sarà possibile vincere un intero matrimonio, semplicemente venendo in fiera alle ciminiere dall’11 al 19 gennaio e compilando un coupon. Durante la serata del gran gala, prevista per domenica 19 gennaio, alla presenza di un notaio, verranno estratti i nomi della coppia vincitrice che si aggiudicherà: uno straordinario abito da sposa, raffinato e magico, grazie a Atelier Via Colonna; allo sposo invece, la classe super ricercata dell’abito Made in Italy, messo in palio da Trend Adrano. Le damigelle della sposa verranno vestite con lo stile raffinato di Sangiorgio 1966. Al look del grande giorno penseranno hair stylist professionisti… il Barbiere - Modhair renderà impeccabili la barba e i capelli dello sposo; mentre Modhair curerà la chioma della sposa. La Effe car autonoleggi si occuperà di accompagnare la sposa, garantendo un arrivo in grande stile in Chiesa, che verrà decorata con grande cura per i dettagli da Intrecci fiori d’arte. Il nido d’amore della coppia estratta, sarà, sin dai primi giorni del matrimonio, arredato all’insegna del design all’avanguardia, grazie ad Arredo Tre e Stosa Store, che, rispettivamente, mettono in palio un Tostapane Smeg Union Jack e un’impastatrice Smeg di colore rosso. Le partecipazioni verranno realizzate da Chiara eventi wedding decor, mentre l’intrattenimento musicale durante la cerimonia e ai festeggiamenti è assicurato dagli artisti della Sikula retrò. La naturale bellezza della sposa verrà valorizzata dalle sapienti mani della make up artist, punto di riferimento nel Sud Italia, Paula Niculita e il racconto per immagini del fortunato “giorno del sì”, verrà affidato al fotografo Alessandro Grasso. A realizzare un romantico film con i frame più toccanti dell’evento, ci penserà Francesco Pagano con le sue riprese, inoltre tutta la cerimonia verrà resa unica grazie all’accoglienza degli invitati che verrà omaggiata dalla Compagnia curiosi incanti, alle fontane fredde “Sparkular” di Lions Service Group e all’intrigante servizio di selfie mirror a cura di Soluna eventi. Un festeggiamento curato nel minimo dettaglio e senza stress grazie al servizio di wedding coordinator di Valeria Di Guardo. Norcinape, sarà l’ingrediente sfizioso, offrendo un aperitivo al termine della cerimonia in Chiesa, poi gli sposi e i loro invitati verranno accolti nella splendida cornice messa in palio da Opificium. All’evento ci sarà anche spazio per un ammaliante tocco di chic esotico, grazie al corner sushi offerto da Dakoky Sushi Fusion – Catania. E, alla fine dei festeggiamenti, gli innamorati potranno godersi i primi due giorni da marito e moglie, in un’atmosfera di sofisticato relax, grazie a uno straordinario soggiorno in una suite presidenziale, offerto da Diamond hotel.

Area Wedding Taste: Una vera “prova menù da matrimonio” in aula, proposta dai migliori chef e catering siciliani con tanto di cooking show live e corsi di cucina in collaborazione con Electrolux Professional e CTA Soluzioni. Del resto l’amore e il cibo da sempre rappresentano un connubio perfetto che troverà in Fiera la sua massima espressione.

Questi gli ingredienti di Sposami che, come sempre viaggeranno in parallelo tra i Social Network e tutti i giorni in diretta streaming grazie all’immancabile collaborazione di video eventi live, collegandosi su loro portale, www.videoeventilive.it.

Wedding Cake Show: i maestri pasticcieri realizzeranno dal vivo una torta nuziale che vedrà “scendere in campo” i maestri pasticceri che realizzeranno live, una wedding cake, che dovrà convincere i temutissimi giurati professionisti dell’associazione Duciezio, rispettando determinati canoni di bellezza, bontà e proporzioni.

Wedding Cake Gallery: “Una galleria d’arte” della torta nuziale in una carrellata di prelibatezze da sogno. Torte matrimoniali particolari, torte nuziali semplici, oppure a tre, quattro o cinque piani, rotonda o quadrata, ricoperta di glassa colorata oppure "nuda" che potrà stupire con un ventaglio infinito di possibilità. Premio: servizio fotografico omaggiato da Lucia Pulvirenti Photographer.

Wedding Photo Gallery: I grandi maestri della fotografia siciliana interpreteranno il fatidico giorno del “si” e saranno sottoposti all’occhio attento di una giuria composta dai più validi professionisti del settore. Premio: un servizio di accoglienza con intrattenimento musicale sponsorizzato da Sposa musica.

Wedding Design Award: il concorso, ideato per valorizzare sempre più gli oramai celebri allestimenti degli espositori del Salone del Matrimonio, votando lo stand più bello. Ci sarà una giuria popolare composta da coppie di futuri sposi, che daranno la propria preferenza tramite un volantone. I più fortunati che verranno estratti si accaparreranno un soggiorno esclusivo di due notti offerto da Lindberg al Grand Hotel San Pietro di Taormina con cena e un servizio di intrattenimento offerto da Compagnia Cafè Express Intrattenimento Musica Spettacolo.

Si può scaricare l'invito omaggio per entrare GRATIS in fiera dal lunedì al sabato sul sito http://www.sposamiexpo.it/invito-omaggio-2020/.

La Fiera si potrà visitare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 11 gennaio ore 16.00. Ingresso da piazzale Rocco Chinnici (già piazzale Asia).