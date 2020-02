Presentazione Corso 3D e VFX a cura di Marco Castiglione giovedì 13 febbraio || 18.30 Via Teatro Massimo, 15. Sei un regista, un 3D artist, un video maker, un direttore della fotografia o un semplice appassionato? Fai un balzo in avanti e vieni a conoscere il futuro del mondo cinematografico e audiovisivo. Oggi gli effetti visivi sono la parte "creativa" che mette insieme grafica 3D e e 2D attraverso il compositing.



Durante la presentazione del corso sarà possibile capire come acquisire le conoscenze fondamentali per districarsi in questo complesso e straordinario universo degli effetti visivi. Conoscere gli innumerevoli strumenti disponibili fondamentali per la fase finale di un prodotto audiovisivo di alta qualità e acquisire nozioni specifiche e generali, utili ai fini della creazione, come visualizzazione e renderizzazione 3D. Frequentando il corso inizierete a pensare in un altro modo e una volta fatta luce non tornerete più indietro. Affronteremo un processo di apprendimento improntato sulla conoscenza e la dimestichezza dello spazio 2,5D/3D, conosceremo 3DS Max, Vray, FStorm, Adobe Photoshop, The Foundry Nuke, Vicon Boujou Mocha Pro 2019 e tutti altri strumenti utili al processo creativo.



● Comprensione del flusso di lavoro. Conoscere gli elementi di un flusso di lavoro permette di progettare a monte, con diligenza, il lavoro.



● La schermata di benvenuto. Accedere alle varie risorse di Autodesk per 3ds Max



● Panoramica 3ds Max Interfaccia. Comprendere l’interfaccia grafica 3ds Max, i controlli , le finestre, il metodo di lavoro e la sua manipolazione/personalizzazione.



● Menù, pannelli e finestre Conoscere i pulsanti dell'applicazione e barra degli strumenti. Esplorare il Menu bar, la barra degli strumenti principale, lo scene

explorer e il layout delle finestre.



● L'area di lavoro standard di progettazione. Area di partenza semplificata necessaria alla comprensione dello spazio di lavoro, del flusso di lavoro, della trattazione degli oggetti e della sua catalogazione. Inoltre, comprendere la visualizzazione e la navigazione nello spazio 3D.



● Impostazione della scena. Apertura e creazione di una scena vuota senza nome all’apertura di 3ds Max. Inoltre backup e archiviazione delle scene.



● Modellazione e trattazione di oggetti 2D/3D. La modellazione rimane il cardine creativo di ogni artista 3D. Quindi la comprensione è fondamentale a prescindere dell’ambito lavorativo che si scelga, all’interno del mondo della grafica 3D.



● Apertura, importazione, unione e riferimenti esterni. 3DS Studio Max permette di gestire una scena in svariate modalità, al fine di ottimizzare la scena stessa. I file possono essere importati, uniti (merge), esterni e altro ancora con lo scopo di ottimizzare la gestione del flusso di lavoro.



● Luci e telecamere. Con il posizionamento di luci e telecamere si inizia a creare quel look fondamentale per la restituzione del fotorealismo.



● Elementi di animazione. Ogni scena in 3D Studio Max può essere quasi completamente animata. Ogni elemento può essere animato a seconda delle nostre necessità.



● L'editor dei materiali. Con i materiali si inizia a concepire e progettare materiali e mappe per controllare l'aspetto delle superfici e degli oggetti di una scena 3D.



● Rendering o resa. Il rendering non è altro che la risultante finale degli oggetti illuminati posizionati nella scena tridimensionale.



● Comprensione e gestione dei files. 3ds Max è in grado di elaborare numerose operazion.i come quella per esempio di importare immagini raster di ogni tipologia, sia esse statiche che animate



Info 3801872492. info@luciasardo.it. Via Teatro Massimo, 15 - Catania