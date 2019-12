Presentazione del libro “Compagni di viaggio - fotografi siciliani sparsi nel mondo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

‪Sabato 14 dicembre ore 18.30 presso il‬ Palazzo del Senato, l’Associazione di Cultura Fotografica “Camminare,camminare,camminare" presenterà il libro “Compagni di viaggio- fotografi sicilianii sparsi nel mondo” del fotoreporter Roberto Strano.

Da Enzo Sellerio a Ferdinando Scianna, passando per Giuseppe Leone, Nicola Scafidi, Tano D’Amico, Letizia Battaglia, giuseppe Tornatore, Tony Gentile per citarne alcuni. Tutti artisti conosciuti e apprezzati nei quattro continenti che hanno contribuito a dare lustro con le loro immagini la sicilia. Un viaggio nel tempo con parole e immagini per raccontare l’opera di un manipolo di artisti accomunati dall’amore per la fotografia e dall’appartenenza, per nascita o adozione, alla Sicilia. Questo in breve lo scopo del progetto di Roberto Strano, fotoreporter calatino famoso anche all’estero, dedicato a 21 fotografi siciliani sparsi in tutto il mondo. Sarà presente anche lo scrittore e critico Giuseppe Condorelli. Interviste, testimonianze, aneddoti e fotografie che Roberto Strano ha realizzato negli anni con i suoi maestri, colleghi e amici.