Presentazione del libro 'Le più fortunate' alla Libreria Vicolo Stretto

Sabato 24 novembre 2018, a partire dalle ore 20.00, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto per la presentazione del libro di Julianne Pachico dal titolo 'Le più fortunate'. Accompagnano l'autrice Martina Testa, traduttrice del libro e Viola Di Grado, scrittrice, traduttrice dall'inglese ed orientalista.

Julianne Pachico è nata nel 1985 a Cambridge, in Inghilterra. È cresciuta a Cali, in Colombia, dove i genitori lavoravano nell’ambito della cooperazione internazionale. Nel 2004 si è trasferita negli Stati Uniti, continuando gli studi, e nel 2012 è tornata in Gran Bretagna, dove vive tuttora. È l’unica autrice che finora sia mai comparsa con due racconti nella stessa edizione dell’antologia Best British Short Stories (nel 2015), e per Le più fortunate, il suo libro di esordio, è stata finalista allo Young Writer of the Year Award, il premio del Sunday Times per i migliori scrittori britannici under 35.