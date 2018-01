Presentazione del libro "Past euphoria post Europa" di Fabio Sgroi alla galleria Plenum di Catania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Presentazione del libro “Past Euphoria Post Europa” di Fabio Sgroi 25 gennaio ore 20 Galleria Plenum fotografia contemporanea, Catania Via Vecchia Ognina 142/b In collaborazione con la “Galleria Plenum fotografia contemporanea” di Catania, CROWDBOOKS è lieta di invitarvi alla presentazione del volume “Past Euphoria Post Europa” del fotografo Fabio Sgroi: un progetto a lungo termine, che raccoglie 74 scatti all’interno dello scenario politico ed economico europeo. Un viaggio che coinvolge 14 paesi; un percorso visivo che racchiude la quotidianità, in una società che è stata attraversata da un forte cambiamento, dovuto ai violenti effetti delle dinamiche geopolitiche, dalla caduta del Muro di Berlino all’allargamento dell’Unione Europea. Come scenario, luoghi simbolo: piazze, statue, campi di concentramento, strade, muri e caserme, che fanno da cornice ai volti, agli sguardi e ai gesti di chi vive il presente in quei posti, segnati allo stesso tempo dal ricordo del passato e della modernità, capaci di mostrare euforia e di cadere nella malinconia. Il libro intende rappresentare il clima e la tensione generale che si vive a est, sia nei paesi che fanno già parte della Comunità Europea, sia in quelli confinanti, che vivono uno stato d’attesa. Il volume, con la prefazione di Giovanna Calvenzi, è stato pubblicato attraverso una campagna di crowdfunding (Novembre 2017); finanziato ed edito dalla piattaforma Crowdbooks. Dopo la presentazione ci sarà il book signing con il fotografo. Sarà possibile acquistare durante l’evento le copie del libro a un prezzo speciale. Intervengono: Stefano Bianchi, editore e fondatore Crowdbooks Fabio Sgroi, fotografo Franco Ferro, Galleria Plenum Alberto Castro, Galleria Plenum BIO Fabio Sgroi, nato a Palermo nel 1965. Si avvicina alla fotografia nel 1984 da autodidatta, scattando fotografie ai suoi amici, giovani vicini alla musica punk e all’underground; nel 1986 per due anni entra a far parte dell’agenzia di Letizia Battaglia e Franco Zecchin “Informazione Fotografica”, per conto del quotidiano “L’Ora” di Palermo. Fin dall’inizio il suo lavoro si concentra sulla Sicilia documentandone la vita di tutti i giorni, le cerimonie religiose e le varie celebrazioni. Ha viaggiato e lavorato in tutta l’Europa e in diverse parti del mondo. Nel 2000 si è focalizzato sulla paesaggistica e sull’archeologia industriale in formato panoramico. Ha partecipato a diverse mostre collettive e personali, sia in Italia che all’estero. www.crowdbooks.com www.fabiosgroiphoto.com Sasha Taormina Ufficio Stampa Crowdbooks sasha@crowdbooks.com +39, 3339023456 Italy