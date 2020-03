Presentazione del libro 'Perchè non se ne stanno a casa loro?'

Un viaggio in quattro Paesi dell'Africa, per mettere in luce i drammi, le angherie, la povertà che ancora oggi affligge quella parte del mondo, non sempre rappresentata sugli scenari mondiali. Sullo sfondo il racconto di chi «l’aiuto a casa loro» lo offre davvero. Edizioni Paoline. Autore Rosario Sardella (giornalista, Tv2000). Intervengono. Emiliano Abramo (presidente Comunità Sant’Egidio - Sicilia). Stefania Mazzone (docente di Storia delle Dottrine Politiche - Unict). Fetah Mohamed (saggista). Modera Fernando Massimo Adonia (giornalista).