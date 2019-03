Presentazione del libro "Auxarian'

Presentazione del Romanzo Auxarian di Francesco Bellia. Mondadori Piazza Roma - Ore 18:00. Dialoga con l'autore: Ernesto De Cristofaro, Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania. Sinossi: Un uomo senza nome e senza passato approda ad Auxarian, la terra in cui i sogni diventano realtà. E un luogo meraviglioso, avvolto dal mistero, dove gli abitanti, i Sognatori, possono creare qualsiasi cosa con il solo potere dell'immaginazione. Dopo essersi invaghito di una donna di nome Ara, Senza Nome scopre i grandi poteri creativi della propria mente e viene accolto dai Sognatori, diventando uno di loro. Ma la terra in cui è approdato nasconde terribili insidie come le dure leggi istituite. I sovrani si rivelano cinici e dispotici, sottomettono i Nativi, come se si trattasse di una "razza" inferiore, e il Vegliardo, un uomo malvagio dal volto sconosciuto, è un cospiratore che provoca terribili temporali per distruggere sogni e creazioni. Da luogo di meraviglia a luogo di orrore e menzogna, soltanto alla fine Auxarian rivelerà i suoi segreti e la sua misteriosa origine.