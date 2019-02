Venerdì 8 marzo 2019, a partire dalle ore 16.30, appuntamento alla Libreria Prampolini con la presentazione del libro 'Adolescenti geneticamente modificati'. Nell’era degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), anche l’adolescente – oggi non più solo figlio di genitori biologici, ma dell’impatto tecnologico – muta la sua struttura divenendo un Adolescente Digitalmente Modificato (ADM). Questo gap “genetico”, che non ha precedenti nella storia, plasma le reti neurali, il modo di stare nel corpo e genera un’incomunicabilità strutturale tra generazioni. Nel contesto sociale dell’ipermodernità, dove incontriamo un gradiente di fenomeni clinici sempre più “incarnati” ed esiliati nelle reattività somatiche che neutralizzano la forza della parola e della comunicazione simbolica, l’Adolescente Digitalmente Modificato rappresenta un soggetto paradigmatico del disagio attuale e lo stimolo a pensare nuove prassi terapeutiche e nuove funzioni educative, in cui è indispensabile aprirsi a un incontro fra corpi.

Riccardo Marco Scognamiglio: Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Scientifico dell’Istituto di Psicosomatica Integrata. Simone Matteo Russo: Psicologo, Psicoterapeuta, Coordinatore Area Adolescenza e Apprendimento dell’Istituto di Psicosomatica Integrata. Discutono con gli autori: Giuseppe Craparo: Professore di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Enna “Kore”. Silvestro Lo Cascio: Psicologo, Psicoterapeuta.