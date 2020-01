Presentazione del libro 'Le ultime donne'

Appuntamento venerdì 17 gennaio 2020 con la presentazione del libro di Stefania Coniglio dal titolo 'Le ultime donne'. La vita migrante. Accogliere, crescere, educare in comunità. Big Mama, Flower, Ro, Myself... sono solo alcune delle ultime donne ospitate nella comunità di accoglienza della Cooperativa Prospettiva, arrivate dalla vicina Mama Africa per scappare dalla guerra e dalla miseria, alla ricerca di un futuro migliore. Come in un villaggio, la comunità di accoglienza è un microcosmo dove si fa esperienza concreta della diversità; attraverso la condivisione e la contaminazione reciproca si raggiunge il significato più basilare del termine integrare: aggiungere per completare.

Stefania Coniglio, catanese, è psicologa e lavora da alcuni anni presso la Cooperativa Prospettiva, dove si occupa di educazione e formazione per minori a rischio e minori stranieri non accompagnati. Alla presentazione dialogherà con Elisa Maiorca, pedagogista e giudice onorario. OSTELLO DEGLI ELEFANTI (via Etnea 28, nelle adiacenze di piazza Università).