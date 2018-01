Presentazione del libro di Chiara Barzini 'Terremoto'

Venerdì 12 gennaio 2018, a partire dalle ore 19.30, presso la Libreria Vicolo Stretto, avrà luogo la presentazione del libro di Chiara Barzini dal titolo 'Terremoto'. Accompagna l'autrice Giorgia Lodato.

Chiara Barzini è una scrittrice e sceneggiatrice italiana di 38 anni. Ha vissuto e studiato negli Stati Uniti. Si è laureata in Letteratura e scrittura creativa alla UCSC. Ha collaborato con varie riviste tra cui “Vogue”, “The Village Voice”, “Interview Magazine”, “Harper’s” e “Rolling Stone”, e in Italia “la Repubblica XL”, “Vanity Fair”, “GQ” e “Rolling Stone Italia”. Terremoto è stato pubblicato nel mese di agosto in America, dall’editore Doubleday.