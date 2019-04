Presentazione del libro 'Come diventare food blogger'

L'interesse crescente per il cibo e per la cucina ha portato gli chef stellati a prendere il posto degli attori Hollywoodiani! Centinaia di food blog nascono ogni giorno, ma soltanto pochi riescono ad emergere e monetizzare. Il food blogging è quindi un’opportunità, ma anche una sfida, che bisogna saper affrontare con gli strumenti giusti per trasformare la propria passione per la cucina in un’attività remunerativa. Alba Caponetto presenterà il suo “Come diventare Food blogger”, venerdì 5 aprile dalle 19,30, presso la Libreria Vicolo Stretto, in via Santa Filomena, 38, a Catania. Insieme all’autrice sarà presente: Monica Vitale, food blogger Cucinarechiacchierando.