Presentazione del libro 'Diario sottovento'

Venerdì 24 gennaio 2020, a partire dalle ore 18.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Catania per la presentazione del libro di Rosalda Schillaci dal titolo 'Diario Sottovento'. Ingresso libero. «Diario sottovento. Certe tempeste incerti angoli di vita, ci regala una nuova e rarissima perla dell'autrice Rosalda Schillaci. Il percorso intellettuale espresso mediante le scelte "rivoluzionarie" di questa donna, dalla complessa e affascinante sensibilità, trova una rotonda maturazione del frutto migliore di un raccolto di esistenza, che si mostra con garbo e decisione tra le righe di questo terzo testo, e s'aggancia in un naturale abbraccio ai precedenti, "Infiniti Definiti" e "Istintu di Jinestra". I giochi e le sperimentazioni linguistiche tornano a dialogare con noi, irretendoci in una tela di ragno da cui non s'esce, se non dopo aver percorso con meditata pazienza il labirinto delle parole». (Dalla Prefazione di Lisa Bachis).