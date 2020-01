Presentazione del libro 'Fioriranno i mandorli sulla luna'

Sabato 25 gennaio 2020, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Catania con la presentazione del libro di Vincenzo Spampinato dal titolo 'Fioriranno i mandorli sulla luna'. Ingresso libero. Brevi "cose scritte", dove si ritorna a parlare di luna, di mare e di nuvole, decise da colpi di mouse e di calamaio. Fotografie di un antico/nuovo mondo poetico, spettinato a volte dal Photoshop, con un piede su Whatsapp e l'altro sul Novecento. Trattasi di viaggiatori del sogno, che parlano d'amore, di conchiglie stereofoniche, di baci in punta di piedi, che lasciano le onde per toccare il cielo e di carezze che hanno spento i grattacieli di New York! Parole oneste, ossimori casuali, con la voce degli uomini, ma col pensiero e col cuore delle Donne, in una nuova primavera ricca di mandorli, pensati col sole della Terra e cresciuti nell'ombra dolce della luna.