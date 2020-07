Presentazione del volume "L'Immacolata segreta del '43"

Con il patrocinio gratuito della citta metropolitana di Catania, venerdì 10 luglio 2020 alle ore 18.30 presso l’anfiteatro del Museo storico dello sbarco in Sicilia all’interno del polo culturale “le Ciminiere” di Catania si presenta il volume “L’Immacolata segreta del ’43. Il misterioso viaggio di Roosevelt a Castelvetrano” di Maurizio Tosco, pubblicato da 21 editore (Palermo).

L’Autore dialogherà con l’architetto Salvatore Maltese, direttore del Museo. La presentazione sarà arricchita dalla presenza di una delegazione del corpo dei Marines di stanza alla Naval Air Station (NAS) a Sigonella e dalla partecipazione dei Reenactors, i componenti dell’associazione culturale no-profit “Historica XX Secolo” che diffonde la cultura e la conoscenza uniformologica, i quali indosseranno uniformi del periodo e porteranno attrezzature correlate.

Il volume è un saggio storico che ricostruisce la visita del presidente Franklin Delano Roosevelt a Castelvetrano, avvenuta nel pomeriggio dell’8 dicembre 1943. Si tratta di una pagina di storia, tutt’oggi sconosciuta ai più, di rilevanza straordinaria sia per la portata strategico-militare sia per la cronaca storica. Infatti è l’unica volta in tutta la Seconda guerra mondiale in cui il presidente ha messo piede sul suolo italiano.