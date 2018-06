Presentazione del libro "Le parole giuste"

"Le Parole Giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne" di Nadia Somma e Luca Martini. Prefazione di Chiara Ronzani. Postfazione di Lella Palladino. Venerdì 15 giugno ore 18.00, presentazione del libro presso la libreria Feltrinelli, Via Etnea, 285 Catania. Intervengono Luca Martini, Anna Agosta e Graziella Priulla Modera Pinella Leocata.

Di violenza di genere si parla oggi sempre più frequentemente, sia a livello di carta stampata che di televisione, con amplissima risonanza anche sui socials. Ma raramente il problema viene affrontato e discusso con competenza, con la necessaria conoscenza delle complesse implicazioni che questa terribile forma di violenza ha in sé, improvvisando piuttosto persone impreparate a opiniost* , reiterando pericolosi stereotipi e attuando, a tutti gli effetti, una vera e propria profanazione mediatica.

Come si dovrebbe parlare di questo importantissimo e grave tema ? Nadia Somma, giornalista pubblicista e operatrice di lungo corso all’interno di Centri Antiviolenza, ne discute in questo pamphlet con Luca Martini, autore di Altre stelle – Un viaggio nei Centri Antiviolenza, affrontando i temi della violenza di genere e delle enormi implicazione del parlarne e comunicarne affinché l’informazione diventi effettivamente un mezzo per prevenirla e non reiterarla. E’ possibile acquistare una copia del libro il giorno della presentazione.