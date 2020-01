Presentazione del libro 'Liberaci dai nostri mali'

Appuntamento venerdì 17 gennaio alle 18.00 presso la Biblioteca Comunale "Roberto Sava" di Belpasso, in via Francesco Crispi 31, per la presentazione del libro di Katya Maugeri dal titolo 'Liberaci dai nostri mali'. Ingresso libero. Inchiesta nelle carceri italiane: dal reato al cambiamento. Un cancello arrugginito si apre. Una giornalista armata di taccuino e coraggio attraversa i corridoi di una casa di detenzione e si mette in ascolto. Si siede, non giudica e assorbe, tra pentimento e dolore, le storie di sette detenuti che hanno attraversato un personale processo di redenzione. Katya Maugeri indaga le vite dietro le sbarre di chi, oltre agli errori commessi e l’etichetta di «carcerato», rimane un essere umano.