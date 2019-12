Presentazione del libro 'Vorrei dirti'

Evento in collaborazione con Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori. Sin dal principio ogni #parola ha avuto un significato, è stata un pensiero capace di creare il #mondo. Vorrei dirti è un incoraggiamento alla #fiducia, un viaggio poetico dentro la parola e dentro il #silenzio, che è il luogo privilegiato da cui le parole stesse vengono alla luce e iniziano a muoversi incontrandone altre. Vorrei dirti è una finestra sulla #bellezza della vita che svela al bambino di avere in sé un grande potere: quello di #costruire il mondo attraverso parole buone. Vorrei dirti è un viaggio poetico attraverso le parole che compongono il nostro mondo. Le parole sono articolazioni delicate che danno vita ad ogni cosa. Esse plasmano, smontano o ricreano incessantemente la realtà.

Lucia Scuderi vive e lavora a Catania. Ha scritto e illustrato libri per bambini con diverse prestigiose case editrici italiane e all’estero. Ha realizzato immagini, manifesti e allestimenti per istituzioni pubbliche e private. Numerosi i riconoscimenti tra i quali nel 2004, il premio Andersen “Miglior albo illustrato” con il libro Rinoceronte, nel 2009 e nel 1999 premio White Ravens (selezione dei 10 migliori titoli italiani) della Biblioteca internazionale di Monaco. Nel 2010 Premio Germoglindi carta con Buonanotte Isabella. Il suo ultimo libro è Cavaliere Souvenir ED.Artebambini (aprile 2012). Da tanti anni si occupa di letteratura per l’infanzia, illustrazione, educazione all’immagine e costruzione del libro con bambini e adulti. Dipinge, costruisce e modella, impasta, progetta. Cosetta Zanotti è nata a Brescia nel 1964. Ha scritto diversi libri e collaborato con “Il messaggero di sant’Antonio” e il “Messaggero dei Ragazzi” scrivendo articoli e racconti. Ha curato per San Paolo la collana “Parole per dirlo”. Accompagnano le autrici Angelica Sciacca della Libreria Vicolo Stretto e Legatoria Prampolini e le libraie della Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori.