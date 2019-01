Presentazione del libro 'Nonseum' al Lettera 82

Il 7 febbraio 2019 alle 19:00 presso il locale LETTERA 82 in Piazza dell'Indirizzo 11/14 (Catania) verrà presentato il libro NONSEUM di Fausto Pirrello. A chiacchierare del libro e di tante altre cose belle ma vane ci penseranno l'autore e Erica Donzella, in qualità di relatrice. Per rendere più comprensibili i discorsi fatti dai due sarà possibile consumare alcolici dalle gradazioni più varie. NONSEUM è un'antologia di racconti che prende nome dal museo austriaco che raccoglie tutte le invenzioni inutili dell'uomo, così come il libro raccoglie tutte le invenzioni inutili dell'autore. Fra ironia e esistenzialismo, fra vecchietti sociofobici e divinità umane troppo umane, fra parole che pesano e parole che occupano, si ride e si piange. Spesso contemporaneamente e spesso per i motivi sbagliati. L'ingresso è libero.