Presentazione del libro 'Il bianco gelsomino'

Giovedì 11 giugno alle ore 18 si svolgerà la presentazione del romanzo fantasy “Il bianco gelsomino” di Giovanna Strano, Delos Digital editore, sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Siracusa, in diretta on-line. Daranno il loro contributo, oltre all’autrice, l’editore e scrittore Franco Forte, l’attore Francesco Di Lorenzo, il presidente dell’AICS Liddo Schiavo, e Dario Scarfì per l’assessorato alle Politiche culturali del Comune. L’incontro sarà moderato da Salvatore Pizzo.

Un Fantasy emozionante, denso di magia. “Il bianco gelsomino”, Delos Digital, porta un sottotitolo che ne riassume la sostanza: non esistono amori impossibili. Una storia fantastica, in bilico tra realtà e sogno, trasporta la protagonista Maria Luce in una vicenda surreale, che la coinvolgerà profondamente nei sentimenti e nel suo stesso modo di essere.

Da sfondo alla narrazione vi è la bellissima isola di Ortigia, a Siracusa, gioiello pulsante del territorio siciliano, ricca di spunti artistici e culturali che coronano lo svolgimento. Si susseguono momenti straordinari di trasposizione nel passato e il contatto con un’entità impalpabile scatena l’amore, la passione. Eppure qualcosa di estremamente insidioso si aggira tra le mura antiche della casa.

La narrazione trascinante conduce il lettore nei meandri dell’inconscio e dell’onirico, ponendo domande cruciali insite nella fragilità dell’esistenza. Il sogno, la realtà. Una dimensione a mezz’aria crea appagamento. La giovane donna ne resta imbrigliata senza via di scampo. Sceglierà di vivere o di vagare eterea nell’aria? Ma qualcun altro deciderà per lei. Indissolubilmente.